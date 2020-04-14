Последнее обновление: 14.04.2020 11:56

Лукашенко потребовал снижения цены на газ в онлайне видеосаммита ЕЭАС

Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цены на российский газ и перехода на расчеты в нацвалютах.

"… мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил Лукашенко на онлайновом заседании саммита ЕЭС.

"В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - сказал он.

Он попросил президента РФ Владимира Путина оперативно рассмотреть этот вопрос.

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