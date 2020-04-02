Лукашенко назвал справедливую цену на газ для Беларуси

Лукашенко сегодня посетовал на то, что, когда в Европе цены на газ упали до 80 долларов за 1 тыс. кубометров, Беларусь вынуждена покупать российский газ по $147.

«Все считают, что мы покупаем природный газ за 120 долларов за тысячу кубов. Так не за 120. Еще в конце прошлого года они нам подсунули этот договор — «127 долларов, меньше не можем». И плюс 20 долларов мы им платим за Белтрансгаз, который они купили у нас. 147 долларов», - раскрыл он формулу цены на газ для Беларуси.

«Украине продают где-то примерно по такой цене. Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще три тысячи километров качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40—45 долларов. А нам говорят: 147 плати», - назвал белорусский правитель «рыночную» цену для синеокой.