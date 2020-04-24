Беларусь снижает цены на газ для сахарных заводов

Белорусские власти заметно снизили цены на газ для сахарных заводов в надежде вывести их из убытков снизить розничные цены на сахар до конкурентного уровня с аналогичной продукцией российского производства.

Согласно постановлению МАРТ РБ №28 от 17 апреля 2020 года цена газа для сахарных заводов синеокой снижается с 1 мая по 31 августа текущего года до 555,21 рубля или $270 за 1 тыс. кубометров. Для производства сахара из сахарного сиропа с 1 мая по 31 июля цена снижается до 316,27 рубля или $150 (по курсу, указанному в постановлении – 2,1085 рубля за 1доллар) за 1 тыс. кубометров.

С 1 сентября по 31 декабря цена газа снижается до 316,27 рубля за 1 тыс. кубометров. Вс е цены указаны без НДС.

Следует отметить, что на внутренний рынок Беларуси российский газ заходит по цене $147 за 1 тыс. кубометров ($127 –цена по соглашению с РФ и $20 – наценка Белтрансгаза).