Последнее обновление: 10.04.2020 16:36

Страны ЕАЭС должны за 14 дней найти развязки по ценам на газ

Министерства энергетики стран ЕАЭС должны за две недели выработать подходы по формированию цен и тарифов на газ и его прокачку по территории Союза.

Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, передает Интерфакс-Запад.

"То, что несогласованное пока - это то, что касается цен и тарифов на газ и на прокачку газа. Эта тема очень актуальная и для Армении, и для Беларуси. Есть определенные несогласованные позиции по данному вопросу с Казахстаном и Российской Федерацией. В течение двух недель на уровне министров энергетики должны найти развязку этих проблем", -сказал Мясникович в пятницу по итогам заседании Евразийского межправсовета.

Глава коллегии ЕЭК также сообщил, через две недели должна состояться очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС, "за это короткое время должны найти решение этих сложных задач, которые не вчера возникли, а присутствуют в повестке дня постоянно".

Несогласие с действующими ценами на газ уже высказали Беларусь и Армения. В частности, Лукашенко 2 апреля заявил, что цена на российский газ для Беларуси должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.

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