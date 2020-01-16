Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Беларусь планирует возобновить газовые переговоры с Москвой

Беларусь планирует до конца января возобновить переговоры с Россией по поставкам газа в республику в текущем году.

Об этом сообщил в четверг министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает ТАСС.

"Планируем переговоры в январе", - отметил глава белорусского Минэнерго.

"Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", - заверил министр энергетики Белоруссии.

Газпром и Беларусь 31 декабря минувшего года подписали протокол о ценах на газ на январь - февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе - феврале Беларусь будет получать газ по цене 2019 года - $127 за 1 тыс. куб. м.

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