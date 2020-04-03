В Беларуси повышены цены на газ, используемый для производства электроэнергии

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило цены на природный газ для энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго», использующих природный газ для производства тепловой и электрической энергии:

В сообщении МАРТ РБ отмечается, что с 1 по 30 апреля 2020 года цена газа составит 338,58 белорусского рубля за 1 тыс. кубометров.

С 1 мая цена на газ будет слегка снижена до 332,08 белорусского рубля за 1 тыс. кубометров (в долларовом эквиваленте на уровне, действующем в 2019 году).

«Указанный рост цены для энергоснабжающих организаций в апреле позволит компенсировать недополученный доход газоснабжающих организаций в связи со снижением потребления природного газа энергоснабжающими организациями в январе – марте 2020 г.», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

В министерства также обратили внимание, что повышение цен на газ приведет к росту тарифов на электрическую и тепловую энергию.