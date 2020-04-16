СПбМТСБ готова торговать газом с Беларусью по рыночным ценам

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) готова организовать торговлю газом с Беларусью на своей площадке, но это потребует политических решений.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава биржи Алексей Рыбников, передает ТАСС.

«Наши белорусские коллеги хорошо знакомы с организацией биржевой торговли. У нас в рамках Евразийской экономической комиссии большая работа по этому вопросу была проделана и делается. Есть программа создания общего рынка газа, и все биржи, представленные в этих странах, участвуют в этом процессе. Все хорошо знают, что нужно делать», - сказал Рыбников.

«Все знают, что биржа готова и может обеспечить в том числе и трансграничную торговлю, но для этого нужно, помимо политических решений, принять еще целый ряд дополнительных решений, нормативных и тарифных. Но изначально во всей этой истории стоит политическая воля и желание, если будут приняты соответствующие решения, мы их реализуем», - добавил он.

Комментарий главы биржи последовал после того, как Беларусь подняла вопрос о снижении цены на газ, ссылаясь на падение цен на газ на мировых рынках и в частности в Европе. Контракт на поставку газа в Беларусь предусматривает фиксированную цену на весь период поставки. В настоящее время Беларусь покупает газ пор цене 127 долларов за 1 тыс. кубометров, в то время ка цена на Европейском рынке упали до 80-90 долларов за 1 тыс. кубов.