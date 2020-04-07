Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Журналисты уточнили у Трампа, попросит ли Вашингтон производителей нефти сократить добычу. «Я не знаю. Это решение, которое мы должны принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет», — ответил он.

Президент добавил, что пока его об этом никто не просил. При этом, по словам Трампа, он предполагает, что ОПЕК и другие стороны автоматически сократят объемы добычи нефти, поскольку на рынке нет спроса, передает РБК.