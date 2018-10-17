Добыча сланцевой нефти в США вырастет до 7,7 млн баррелей в сутки в ноябре - EIA

Добыча нефти на семи основных сланцевых формациях в США в ноябре вырастет на 98.000 баррелей в сутки к октябрю до 7,71 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Прирост производства на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – составит 53.000 баррелей в сутки, говорится в обзоре.

Добыча нефти также увеличится в ноябре ещё на пяти формациях, тогда как производство на месторождении Хейнсвиль останется на прежнем уровне 43.000 баррелей в сутки, считают эксперты EIA.

Предполагается, что добыча природного газа на сланцевых бассейнах США в ноябре увеличится почти на 1 миллиард кубических футов в сутки к октябрю до 74,1 миллиарда кубических футов в сутки.

В ноябре 2017 года добыча составляла 63,1 миллиарда кубических футов в сутки.

Производство на блоке Appalachia, куда входят сланцевые формации Marcellus и Utica, вырастет более чем на 0,3 миллиарда кубических футов в сутки до 29,8 миллиарда кубических футов в сутки в ноябре по сравнению с 26,1 миллиарда кубических футов в сутки за соответствующий период прошлого года, прогнозирует ведомство.

По данным EIA, американские энергокомпании пробурили 1.473 скважины и закончили 1.281 скважину в сентябре.

Число пробуренных, но незаконченных скважин в обзорный период выросло на 192 штуки до 8.389.

Их, как правило, можно быстро ввести в эксплуатацию при улучшении инфраструктурных возможностей и росте цен на нефть или газ.