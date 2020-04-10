США согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250 тыс. баррелей

США в четверг согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике внести вклад в глобальное сокращение производства, сказал в пятницу мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам мексиканского лидера, Мексика сообщила, что снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки - меньше, чем изначально хотели другие производители, - после того, как с ним поговорил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

“Президент Трамп сказал, что США готовы сократить на 250 тыс. помимо того, что они собирались сделать, для Мексики, чтобы компенсировать”, - сказал Лопес Обрадор.