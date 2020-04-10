Минэнерго США не исключает снижения добычи к концу года

Объем добычи нефти в Соединенных Штатах к концу года, по подсчетам властей, может сократиться почти на 2 млн баррелей в сутки, а согласно некоторым прогнозам, даже на 3 млн баррелей в сутки.

Об этом министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в пятницу на министерской встрече Большой двадцатки.

«По нашим оценкам, к концу года добыча снизится почти на 2 млн баррелей в сутки. Согласно некоторым моделям, мы будем наблюдать еще более впечатляющие цифры, например, до 3 млн баррелей в сутки», - сказал Бруйетт. Текст его выступления распространила пресс-служба Минэнерго США, передает ТАСС.

Бруйетт подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке оказала «серьезное воздействие» на американскую нефтяную отрасль. «Будет справедливым сказать, что каждая страна, представленная здесь сегодня, была серьезно затронута этим кризисом», - добавил он.

«Сегодня мы сталкиваемся с чрезвычайно тяжелой ситуацией на мировой энергетической арене, которая требует нашего немедленного внимания и сосредоточенности», - подчеркнул Бруйетт.

«Как все мы знаем, COVID-19 оказала разрушительное воздействия на мировую экономику. В частности, существенным оказалось влияние на мировые энергетические рынки, что вызвало огромное снижение спроса на сырую нефть. Нам также известно, что ситуация значительно обострилась из-за всплеска добычи ключевыми нефтедобывающими странами после провала переговоров ОПЕК+ 6 марта. Результатом этой фатальной комбинации является невероятно губительный спад на рынках нефти», - добавил американский министр.