Последнее обновление: 09.04.2020 09:52

Трамп считает, что США уже сократили добычу нефти

Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос о готовности США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, Трамп сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и очень ориентированы на рынок».

Ранее 8 апреля один из крупнейших производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах, компания Continental Resources заявила о сокращении добычи на 30% в апреле. Такое решение руководство компании объяснило уменьшением спроса на нефть из-за обвала рынка и коронавируса, передает РБК.

По мнению комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, мировой уровень добычи нефти в самое ближайшее время должен быть сокращен на 20 млн барр. В противном случае нефтехранилища будут заполнены в течение двух месяцев, и странам-нефтедобытчикам придется договариваться уже о более существенном снижении добычи.

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