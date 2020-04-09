Трамп считает, что США уже сократили добычу нефти

Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос о готовности США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, Трамп сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и очень ориентированы на рынок».

Ранее 8 апреля один из крупнейших производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах, компания Continental Resources заявила о сокращении добычи на 30% в апреле. Такое решение руководство компании объяснило уменьшением спроса на нефть из-за обвала рынка и коронавируса, передает РБК.

По мнению комиссара Техасской железнодорожной комиссии Райана Ситтона, мировой уровень добычи нефти в самое ближайшее время должен быть сокращен на 20 млн барр. В противном случае нефтехранилища будут заполнены в течение двух месяцев, и странам-нефтедобытчикам придется договариваться уже о более существенном снижении добычи.