США продолжают наращивать добычу cланцевой нефти

Добыча нефти и природного газа на основных сланцевых формациях США в феврале, как ожидается, будет расти минимальными примерно за год темпами, но достигнет рекордных пиков, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Добыча сланцевой нефти, как ожидается, вырастет примерно на 22.000 баррелей в сутки в феврале до примерно 9,2 миллиона баррелей в сутки. Темпы роста в результате станут минимальными с момента сокращения добычи в феврале 2019 года.

Ожидается, что добыча на крупнейшей формации, в Пермском бассейне в штатах Техас и Нью-Мексико, вырастет на 45.000 баррелей в сутки до рекордных 4,80 миллиона баррелей в сутки. Увеличение станет минимальным с июня 2019 года, говорится в ежемесячном докладе EIA.

Добыча на Баккеновской формации в Северной Дакоте и Монтане, как ожидается, вырастет примерно на 5.000 баррелей в сутки до нового пика около 1,53 миллиона баррелей в сутки.

С другой стороны, управление прогнозирует снижение добычи на формациях Игл Форд, Ниобрара и Анадарко.