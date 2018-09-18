Добыча сланцевой нефти в США продолжит рост в октябре - EIA

Добыча нефти на семи основных сланцевых формациях в США в октябре вырастет на 79.000 баррелей в сутки к сентябрю до 7,6 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Прирост производства в крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – составит 31.000 баррелей в сутки, говорится в обзоре.

Добыча нефти также вырастет в октябре еще на пяти формациях, тогда как производство на месторождении Хейнсвиль останется на прежнем уровне 43.000 баррелей в сутки, считают эксперты EIA.

Предполагается, что добыча природного газа на сланцевых бассейнах США в октябре увеличится почти на 1 миллиард кубических футов в сутки к сентябрю до 73,1 миллиарда кубических футов в сутки.

В октябре 2017 года добыча составляла 60,3 миллиарда кубических футов в сутки.

Производство на блоке Appalachia, куда входят сланцевые формации Marcellus и Utica, вырастет примерно на 0,3 миллиарда кубических футов в сутки до 29,4 миллиарда кубических футов в сутки в октябре по сравнению с 24,2 миллиарда кубических футов в сутки за соответствующий период прошлого года, прогнозирует ведомство.

По данным EIA, американские энергокомпании в августе пробурили и закончили 1.520 и 1.282 скважины соответственно.

Число пробуренных, но незаконченных скважин в обзорный период выросло на 283 штуки до 8.269. Их, как правило, можно быстро ввести в эксплуатацию при улучшении инфраструктурных возможностей и росте цен на нефть или газ.