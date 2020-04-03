Последнее обновление: 03.04.2020 10:18

Компании США смогут разместить 30 млн баррелей нефти в стратегическом резерве

Министерство энергетики США предоставило американским частным компаниям возможность разместить 30 млн баррелей своей нефти в стратегическом нефтяном резерве страны. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении пресс-службы ведомства.

Согласно этим данным, в ближайшее время Минэнерго намерено выделить дополнительное место в своих хранилищах объемом еще 47 млн баррелей.

«Нехватка места в хранилищах заставляет преждевременно закрывать нефтяные скважины, что наносит экономический ущерб энергетической промышленности США и работникам этой сферы», - отмечается в документе, передает ТАСС.

«Заполнение стратегического нефтяного резерва нефтью, произведенной американскими компаниями, которые столкнулись с катастрофическими потерями и усилившимся финансовым давлением, является логичным действием для федерального правительства в условиях, когда мы работаем над преодолением экономических сбоев, вызванных COVID-19 и перебоями на глобальном нефтяном рынке», - заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

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