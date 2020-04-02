Последнее обновление: 02.04.2020 12:22

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства.

Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, компания оказалась не способна выплатить на этой неделе долг в размере $262 млн, а общая задолженность компании достигла $2,2 млрд. В результате владельцы приняли решение просить списать долг в обмен на полную потерю контроля над компанией.

Проблемы у Whiting Petroleum начались задолго до вспышки коронавируса. Если пять лет назад она была одним из лидеров при разработке нефтяных полей в Северной Дакоте, то затем ее финансовое положение понемногу ухудшалось. Сказалось и то, что конкуренты на рынке сланцевой нефти более активно работали в Техасе, где затраты на разработку были ниже

Пандемия, которая сопровождалась резким падением цен на нефть, ускорила долговую нагрузку Whiting и привела к ее банкротству. Если в Whiting рассчитывали, что могут остаться на плаву при ценах на нефть $50 за баррель, то цена в $20 оказалась для компании недопустимой.

Эксперты отмечают, что крушение Whiting не будет единственным. По оценкам аналитиков Mizuho Securities USA, более 70% из 6 тыс. производителей сланцевой нефти могут прекратить свою деятельность из-за пандемии вкупе с ценовой войной России и Саудовской Аравии. В Pickering Energy Partners оценивают, что обанкротиться в ближайшие два года может 40% компаний.

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