Посол РФ назвал важным наращивание поставок нефти в Беларусь

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал важным наращивание поставок российской нефти в Беларусь до 2 млн. тонн нефти.

«Важно, даже с учетом потерь по первому кварталу, по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года. Рабочий оптимальный объем на два белорусских НПЗ - это 2 млн. тонн, с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок», - сказал Мезенцев в эфире белорусского ТВ.

«Законтрактованные объемы - это пример безупречного исполнения обязательств россиянами, и важно, чтобы так было и впредь», - добавил дипломат, указав, что важность вышесказанного сводится к тому, чтобы у сторон не было стремления «давить друг на друга, соседа, партнера с тем, чтобы его сломать, что недальновидно и не дает результата».

«Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться без премии», - заявил также Мезенцев.

Комментируя претензии белорусских властей по вопросу цены на газ, посол сказал «раз подписано соглашение, оно должно исполняться». Вместе с тем, падение цены газы на внешних рынках является посылом «для экспертного сообщества и энергетиков…, чтобы это учитывать».

Накануне Лукашенко заявил, что российский газ для Беларуси в нынешних условиях должен стоить около 40-45 долларов за 1 тыс. кубометров. Беларусь платит за газ 127 долларов за 1 тысячу кубов.