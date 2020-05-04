Последнее обновление: 04.05.2020 14:58

Транснефть в апреле прокачала в Беларусь 1,47 млн. тонн нефти

Российские компании в апреле 2020 года поставили в Беларусь 1,47 млн. тонн нефти трубопроводным транспортом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК РФ.

В марте поставка нефти в Беларусь «по трубе» составила всего 321 тыс. тонн. С начала года в Беларусь было прокачано 2,51 млн. тонн, что на 57,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщалось, в мае Беларусь планирует импортировать по трубе 1,13 млн. тонн нефти. Снижение объема импорта по сравнению апрелем можно объяснить плановым ремонтом на Мозырском НПЗ.

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