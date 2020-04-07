Лукашенко настаивает на диверсификации поставок нефти

"Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, - в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав. Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор. Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали падение доходов", заявил Лукашенко на совещании по вопросам поставки нефти.

Лукашенко не хочет отказываться от диверсификации поставок, требуя от правительства «бОльшего количества опор» для экономики. По его мнению, это позволит добиться независимости от игрищ нефтяных держав, вступивших в преступный картельный сговор.

"Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика", - добавил он.

Лукашенко посетовал на то, что пока с «опорами» дела обстоят плохо: в частности, все вопросы приходится решать на уровне руководства страны, а не руководства завода или, на крайний случай, руководства концерна. Но при этом, по его словам, напрягаться должен не только он сам, но и вся вертикаль.

"Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуются экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциалы страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль. Нерешаемых проблем здесь нет и в принципе быть не может", - заявил белорусский правитель.

"В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности", - также потребовал он.