Последнее обновление: 03.04.2020 20:41

Нефтекомпании РФ начали оформление документов на прокачку нефти в Беларусь

Четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

«Начали оформляться первые маршрутные поручения», - сказал Демин, добавив, что документы начали оформлять четыре компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на НПЗ Беларуси.

В четверг «Роснефть» сообщила, что подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях - с премией $5 за тонну.

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Беларусь в объеме около 1 млн т.

Накануне премьер Сергей Румас со ссылкой на итоги переговоров с российскими компаниями сообщил, что Беларусь в апреле импортирует из РФ 2 млн. тонн нефти по цене $28,8 за тонну.

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