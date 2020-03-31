Последнее обновление: 31.03.2020 20:12

Транснефть поставила в Беларусь в марте 278 тыс. тонн нефти

Российская компания Транснефть в марте 2020 года в соответствии с заявками российских производителей поставила 32 тыс. тонн нефти на Мозырьский НПЗ и 246 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин, передает Интерфакс.

Он также проинформировал о том, что российские компании подали заявки на прокачку 1,008 млн. тонн, однако, пока ни одна из компаний не оформила маршрутные поручения.

"В настоящий момент на апрель месяц подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тыс. тонн на Мозырьский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Однако ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений. Поэтому необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах", - уточнил Демин.

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