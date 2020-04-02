Лукашенко: Сами будем определять поставщиков нефти из России

Беларусь самостоятельно будет выбирать поставщиков российской нефти, а не следовать указаниям российского Минэкономики.

Об этом заявил сегодня Лукашенко, рассказав, что ему пришлось через Путина отмазывать Михаила Гуцериева от заведенных на бизнесмена в России уголовных дел.

«Вроде по нефти договорились. Мы альтернативные прорабатываем источники, пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил 30 на 30 и 40 в России. Мы покупаем, допустим, 1,5 миллиона тонн нефти у России. Они всегда настаивали: мол, идите с компаниями договаривайтесь и поставляйте. Один Гуцериев поставлял нам нефть. Что они сделали сейчас, когда жареный петух клюнул?

Нет, сейчас мы будем определять, какие компании вам будут поставлять нефть. Гуцериев мне позвонил, сказал: Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен. Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск. Два уголовных дела за это время против него там завели. Я напрямую с Путиным вынужден был общаться на эту тему. Его начали гнобить.

Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и прочие. Мы тут определять будем. Позвольте, вы, рыночники, всегда нас толкали с ними договариваться. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет… Кого там, в Минэкономики России определят, те и будут поставлять. Это что, нормально?», - возмущенно рассказал Лукашенко историю с поставками российской нефти в Беларусь в качестве одно из многочисленных аргументов в доказательство своих слов о том, что Россия отказывается соблюдать равные условия для субъектов хозяйствования.

Как сообщалось, сегодня премьер РБ Сергей Румас сообщил, что Беларусь в апреле купит в РФ 2 млн. тонн нефти по цене $4 за баррель ($28,9 за тонну). По сути речь идет о том, что Беларусь получит российскую нефть бесплатно, оплатив поставщику транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба».