Последнее обновление: 02.04.2020 12:22

Румас: В апреле Беларусь импортирует 2 млн. тонн российской нефти по $4 за баррель

Беларусь рассчитывает в апреле импортировать из России 2 млн. тонн нефти по цене $4 за баррель или 28,8 за тонну.

Об этом сегодня сообщил премьер РБ Сергей Румас со ссылкой на заканчивающиеся переговоры концерна «Белнефтехим» с российскими компаниями.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т", - заявил Румас, отметив, что поставки не предусматривают выплату премии российским поставщикам.

"Жесткая и последовательная установка … о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сообщил премьер.

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