Белнефтехим ждет 2 танкера с нефтью в ближайшее время

Очередной танкер с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ должен прибыть в порт Одессы 11 апреля, а в середине месяца в Клайпеду прибудет еще один танкер с норвежской нефтью для Нафтана. В апреле поставки танкерной нефти в Беларусь ожидаются в объеме 170 тыс. тонн.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Интерфакс-Запад.

"Прибытие танкера с нефтью от ГНКАР ожидается 11 апреля. А к середине апреля в Клайпеду придёт еще один танкер с норвежской нефтью 85 тыс.тонн", - сказал Тищенко.

Представитель концерна не исключил, что "поставки танкерами могут быть увеличены".

В марте Socar Trading поставила в Беларусь три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.

В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.