Белнефтехим подтверждает поставку 2 млн. тонн по $4 за баррель

Концерн «Белнефтехим» подтвердил, что Беларусь намерена импортировать в апреле 2 млн. тонн нефти из РФ.

"Вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн тонн", — сообщила пресс-служба концерна (цитата БелТА).

На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $ 4 за баррель (или $28,8 за тонну). Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

В последние дни марта экспортные цены на российскую нефть марки Urals опускались до отрицательных значений, то есть затраты на транспортировку нефти до морских портов, оплата экспортной пошлины и другие расходы в сумме превышали рыночную стоимость нефти.