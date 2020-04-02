Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 304, умерли 4 человека

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что число случаев заражения коронавирусом выросло до 304 человек. В стране зафиксированы 4 смертельных случая от заражения коронавирусом.

«В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов. Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9299 человек, в том числе 1943 человека – в стационарных условиях.

«В Республике Беларусь регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19», - признает Минздрав Беларуси.

«С целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания)», - говорится в сообщении.

«В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости», - подчеркивается в сообщении.