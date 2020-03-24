Импорт нефти в Беларусь в январе 2020 года упал в 3 раза

Импорт нефти в Беларусь в январе 2020 года упал в 3,04 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Беларусь в январе 2020 года импортировала 509,72 тыс. тонн, что на 1,04 млн. тонн меньше, чем в январе 2019 года. Импорт нефти из России составил 509,25 тыс. тонн, еще 527,93 тонны было импортировано из Казахстана.

В стоимостном выражении импорт нефти в январе 2020 года составил $184,2 млн., что 2,87 раза или на $345,46 млн. меньше, чtм в январе 2019 года.

Российская нефть в январе 2020 года обошлась Беларуси по $361,33 за тонну или $50,18 за баррель. В январе прошлого года Беларусь импортировала нефть из РФ по $341,78 за тонну или $47,47 за баррель.

Нефть из Казахстана в январе текущего года обошлась чуть дороже российской: $369,94 за тонну или $51,38 за баррель.

В связи с отсутствием достаточного объема импорта нефти Беларусь с января 2020 года была вынуждена отказаться от экспорта добываемой в стране нефти, направляя ее на собственные НПЗ для обеспечения их загрузки.

В январе 2019 года экспорт нефти из Беларуси составил 138 тыс. тонн по цене $421,21 за тонну или $55,4 за баррель.