Румас: Беларусь будет импортировать российскую нефть без премии

Поставки российской нефти в Беларусь будут осуществляться по ценам, которые не предусматривают выплату премии российским нефтегазовым компаниям.

Об этом сегодня заявил премьер РБ Сергей Румас.

"Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии", - сказал Румас.

Он напомнил, что ранее «премия для российских поставщиков нефти составляла $11,7. Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя", - пояснил премьер.

Румас отметил, что при выборе поставщиков нефти Беларусь в первую очередь выбирать тех, кто помог с поставками нефти в 1 квартале текущего года или предлагает более выгодные условия по сравнению с другими поставщиками. По его словам, не факт, что среди поставщиков окажется Роснефть.

«Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время, первый квартал, поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - заявил Сергей Румас.