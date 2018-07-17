Добыча сланцевой нефти в США в августе продолжит бить рекорды - EIA

Добыча нефти на семи основных сланцевых формациях в США в августе вырастет на 143 тысячи баррелей в сутки к июлю до рекордных 7,47 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Самый значительный прирост производства на уровне 73 тысяч баррелей в сутки придется на крупнейший нефтяной бассейн США – Permian, говорится в обзоре EIA.

Предполагается, что добыча природного газа в США в августе увеличится почти на 1,1 миллиарда кубических футов в сутки к июлю до 70,5 миллиарда кубических футов в сутки.

В августе прошлого года добыча газа на основных сланцевых бассейнах в США равнялась 57,8 миллиарда кубических футов в сутки.

EIA прогнозирует рост добычи газа на всех крупных сланцевых участках в США в следующем месяце.

Производство на блоке Appalachia, куда входят сланцевые формации Marcellus и Utica, вырастет более чем на 0,3 миллиарда кубических футов в сутки до 28,9 миллиарда кубических футов в сутки, прогнозирует ведомство.

В августе прошлого года добыча составляла 24,1 миллиарда кубических футов в сутки.

В июне американские добытчики пробурили 1436 скважин на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили – 1243. Число пробуренных, но незаконченных скважин составляет 7943, следует из обзора.

Число пробуренных, но незаконченных скважин в США растет уже 19-ю неделю подряд. Их, как правило, можно быстро ввести в эксплуатацию при улучшении инфраструктурных возможностей и росте цен на нефть.

В июне прошлого года число пробуренных, но незаконченных скважин равнялось 5964 штукам.