В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19

За последние 24 часа в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По его данным, случаи были подтверждены в 29 регионах страны. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили первого заболевшего.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли шесть человек, выздоровели 45 пациентов.

Большинство случаев заражения зафиксированы в Москве (595 человек). В Московской области наличие вируса подтвердили у 43 человек, в Санкт-Петербурге — 22, в Нижегородской области — 13, Ленинградской области — 11, Дагестане — десять. В каждом из остальных 23 субъектов число заболевших не превысило отметку в десять человек, передает РБК.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, вылечиться удалось 235 пациентам.