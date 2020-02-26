Россия продлевает ограничения из-за коронавируса до 1 апреля и вводит новые

Российские власти решили продлить до 1 апреля все ограничительные меры, которые были введены ранее из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщила в среду журналистам глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, сухопутная граница с Китаем останется закрытой для людей (но не для грузов), а воздушное сообщение сохранится в ограниченном режиме. Речь идет также об ограничениях при проведении международных мероприятий.

Кроме того, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все заболевшие пневмонией в стране теперь должны будут пройти тест на наличие коронавируса, передает ТАСС.

С 1 марта будет частично приостановлено авиасообщение с Южной Кореей - летать туда смогут только «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора». Последняя будет чартерами вывозить россиян из страны, где сейчас больше всего заразившихся коронавирусом, если не считать Китай. В секретариате Голиковой ТАСС уточнили: речь не идет об эвакуации, а только о возвращении в Россию желающих.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Южной Корее находятся около 1,2 тыс. российских организованных туристов.

Рейсы «Аэрофлота» будут совершаться по той же схеме, что и в КНР - только через терминал F московского аэропорта Шереметьево. Также оперативный штаб рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, в северных регионах которой началась вспышка инфекции. Как пояснила Голикова, «принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно», так как Италия входит в Европейский союз.

С 28 февраля будет приостановлена выдача российских виз гражданам Ирана, где коронавирус нашли даже у замглавы Минздрава. Это не касается деловых и гуманитарных виз. Авиационное сообщение с Ираном (из российских компаний туда летает только «Аэрофлот") прекращено не будет.

Голикова также заявила, что все регионы России полностью готовы к возможному распространению коронавируса.

Сейчас Москва уже получила штамм коронавируса, но не из Китая, сообщила вице-премьер. По ее словам, уже готовы пять прототипов вакцины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь подтвердила, что трое из восьми россиян, эвакуированных ранее в Казань с борта лайнера Diamond Princess, инфицированы. Врачи сообщали, что состояние заразившихся оценивается как удовлетворительное.