Число заражений коронавирусом за сутки в России превысило 1,1 тыс.

За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших выросло до 7497 человек, количество жертв с диагностированным коронавирусом за сутки — 11. Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у троих человек в Карачаево-Черкессии, передает РБК.

Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (69 зараженных) и Подмосковье (67 заболевших), затем Брянская и Калининградская области, где коронавирус диагностировали у 35 и 29 человек соответственно. В каждом из оставшихся регионов, где обнаружили заболевание, меньше 20 зараженных.