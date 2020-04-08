Минздрав РФ: До 30% тестов на коронавирус могут давать ложные результаты

Точность существующих ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 70–80%. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Чувствительность метода ПЦР — 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», — заявил Авдеев на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля.

По словам Авдеева, были проведены исследования, в которых приняли участие 1,4 тыс. пациентов, сообщает РБК.

У 300 из них лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако последующая компьютерная томография легких показала изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции.

«Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики», — подчеркнул медик, заключив, что наиболее точным способом диагностики больных COVID-19 является именно компьютерная томография.