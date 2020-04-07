Россия еще не прошла пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время видеосовещания со специалистами по борьбе с распространением COVID-19.

«Пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы», — сказал Путин.

По его словам, Россия внимательно отслеживает ситуацию в мире, учитывает позитивный и негативный опыт других государств в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом Путин отметил, что выводы должны делаться с учетом мнения экспертного сообщества — медиков и ученых, передает РБК.

Президент также поинтересовался у специалистов, возможно ли сократить число нерабочих дней, которые сейчас продлены до 30 апреля. Он отметил, что крайне важно максимально быстро восстановить экономику после карантина.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев ответил Путину, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.

«Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю», — цитирует Кутырева Интерфакс.

Специалист добавил, что сейчас важно продолжать работу по профилактике коронавируса. «Ограничение контактов — важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов», — сказал он.