Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, заявил президент Владимир Путин.

«В стране ситуация усложняется, в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — заявил Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с членами правительства, передает РБК.

Президент напомнил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 850 тыс., а в России выросло до 2777.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую Путин попросил уточнить обстановку, подтвердила рост заболеваемости в Европе и распространение COVID-19 по России.

«Количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%», — сказала Голикова. При этом больше всего заражений в пересчете на 100 тыс. населения выявлено в Москве (1880), Коми (54), Бурятии (25), Санкт-Петербурге (125) и Московской области (134). Рост числа выявленных заражений, по словам Голиковой, объясняется также и расширением тестирования.

Среди зараженных, по словам Голиковой, по-прежнему преобладают «завозные случаи и контактные лица по завозной инфекции».

«Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто», — сказал в ответ Путин.

Говоря о перспективах борьбы с COVID-19, Голикова сообщила, что в России уже разработаны прототипы вакцин. «Основанные на шести различных технологических платформах, это широко применяемые рекомбинантные вирусные вектора и также синтетические вакцины. Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая», — сказала вице-премьер.