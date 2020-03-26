В России зафиксированы 182 новых случая коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 182. Из них 136 зафиксированы в Москве, сообщает оперативный штаб.

Помимо Москвы новые случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 17 регионах России. Всего этот диагноз подтвержден у 840 человек в 56 регионах страны, сообщают СМИ.

Новых смертей от последствий заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. По данным оперативного штаба, всего скончались два человека, оба - в Москве. Об их смерти официально сообщили в среду.

За последние сутки выписаны девять заболевших. Всего же в России пока вылечились 38 человек.