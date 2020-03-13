Новак: Поставки нефти в Беларусь из России более эффективны

Минэнерго России считает, что поставки нефти российскими компаниями в Беларусь будут более эффективны, чем из Саудовской Аравии.

Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, комментируя появившуюся в СМИ информацию о намерении саудитов продавать нефть в Беларусь, передает ТАСС.

«В принципе и на рынке могут быть различные предложения. Но я уверен, что наши поставки и наши компании более эффективны», - отметил он.

Новак добавил, что сам лично он пока о таких предложениях со стороны саудитов не слышал. «У нас нет такой информации», - сообщил он.

Саудовская Saudi Aramco, один из крупнейших в мире производителей нефти, подтвердила запросы ряда европейских покупателей на поставку дополнительных объемов нефти в апреле, сообщал Рейтер со ссылкой на источники в торговых кругах и нефтяных компаниях.

По их данным, в следующем месяце дополнительные партии саудовской нефти будут отгружены в адрес BP, Total, Shell, Eni и азербайджанской госнефтекомпании Socar - традиционных покупателей российской нефти Urals.

Ранее Рейтер также со ссылкой на источники написал, что Саудовская Аравия намерена вытеснить российскую Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою нефть по более низкой цене. Вариант с поставками саудовской нефти также рассматривает Беларусь, поскольку не смогла достигнуть соглашения с Россией. По данным агентства, Saudi Aramco планирует поставлять на европейский рынок около 1,5 млн баррелей нефти в сутки сверх прежнего объема.