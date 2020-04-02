Минфин РФ сообщил среднюю цену российской нефти за март

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года сложилась в размере $29,17 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года ($66 за баррель), сообщил Минфин.

За первый квартал 2020 года средняя цена Urals составила $48,2 за баррель.

В понедельник, 30 марта, стоимость физических партий Urals опустилась до $13 за баррель (на базисе поставки CIF, порт Роттердам), самого низкого значения с 1999 года. Меньше чем за месяц стоимость российской марки упала с $50, то есть практически в четыре раза.

7 апреля Минфин начнет продавать иностранную валюту из сбережений Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом, обязывающим расходовать резервы при ценах на нефть ниже $42,4 за баррель в 2020 году. Объем продаж валюты с 7 апреля по 12 мая будет зависеть в том числе от фактически сложившихся котировок Urals за март.

По оценкам экспертов в апреле объем продажи валюты Минфином может составить ориентировочно $1,3 млрд., передает РБК.

Минфин РФ опубликует план продажи валюты на ближайший месяц 3 апреля. Ежедневно на рынке будет продаваться одинаковое количество валюты (в рублевом эквиваленте).