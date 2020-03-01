Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил сегодня президент России Владимир Путин.

На фоне проблем ведущих экономик мира и общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу этой недели опустились к отметке $50 за баррель, хотя в начале года они находились на уровне $70 за баррель.

«Хочу подчеркнуть — для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», — отметил Путин. Он напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного и фондового рынков с 2008 года. По его словам, последствия распространения нового коронавируса затрагивают практически все государства, учитывая «высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик ми

Он отметил, что нужно быть готовыми «к самым разным сценариям», так как сейчас сложно прогнозировать, насколько долгосрочной станет тенденция снижения цен на нефть.