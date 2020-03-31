Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель. Urals продается с дисконтом $4,75 к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти.

Это максимальный дисконт с июня 2008 года, сообщает РБК со ссылкой на агентство Argus.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.

На условиях поставки FOB расчетная стоимость партий Urals еще ниже и составила в понедельник 30 марта в Новороссийске $12,96, что дает дисконт $4,79, и $11,41 в Приморске, скидка — минус $6,34.

Снижение Urals до уровня меньше $15 за баррель приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, поступления от НДПИ снизятся примерно до 240 млрд руб., указывает эксперт. Для сравнения: в 2019 году федеральный бюджет получил от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 1,6 трлн руб., от НДПИ на нефть — 5,2 трлн руб., или почти 35% всех доходов, напоминает Ежов. При этом в марте резкое снижение доходов бюджету пока не грозит — для расчета налогов используется средняя цена на Urals за месяц, а она выше $15 за баррель.

В ближайшие три-четыре месяца на цену будут влиять два шоковых фактора — катастрофическое падение спроса на нефть из-за распространения коронавируса и ценовая война России и Саудовской Аравии, пишут аналитики Bank of America в обзоре от 30 марта.

По их оценкам, в 2020 году спрос на нефть упадет на рекордные 4,5 млн барр. в сутки, цена сорта Brent в среднем составит $37, но в ближайшие недели может опускаться ниже $20 за баррель. На физическом рынке ситуация еще хуже: во многих регионах мира нефть продается менее чем за $10 за баррель, а в некоторых районах уже отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть), писал Bloomberg.

В следующем году Brent может подорожать до $45 за баррель на фоне снижения и восстановления спроса на нефть, но ситуация остается крайне непредсказуемой, так как совершенно не ясно, как будет выглядеть картина потребления после коронавируса, заключает Bank of America.

Во вторник, 31 марта, котировки Brent выросли на новостях о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков — примерно на $1, до $27,7 за баррель, но позднее снизились до $26 за баррель.