«Лукойл» выступает за возобновление переговоров с Саудовской Аравией

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун полагает, что необходимо возобновить переговоры между РФ и Саудовской Аравией для стабилизации ситуации на рынке нефти.

«Надо снова договариваться, но для этого необходимо победить пессимизм тех, кто эту сделку сорвал. А сколько они будут находить свое мнение, поскольку это очень влиятельные силы, это уже не от нас [зависит]», - сказал топ-менеджер в интервью телеканалу РБК.

Если бы сделка не сорвалась на переговорах 6 марта, нефть бы торговалась в районе $50 за баррель, считает он.

При сохранении низких цен российская добыча может начать падать, говорит Федун.

«Скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки не будет, и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35, то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться», - сказал он.

При этом, по мнению Федуна, добыча нефти в России с 1 апреля 2020 года вырастет, но незначительно.

«Думаю, в лучшем случае на процентов десять от того увеличения, которое сделали саудиты», - считает вице-президент «Лукойла».

Ценовая война на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией может привести только к экономическому истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы, передает ТАСС.

«Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны - Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и т. д.», - сказал топ- менеджер.

«То есть это будет война на истощение, на котором выиграют США... Выиграет Китай. Примерно на 2% у них вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе», - добавил Федун.