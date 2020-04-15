Последнее обновление: 15.04.2020 13:33

Цена на Urals упала до $16,71

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 14 апреля снизилась по сравнению с показателем на 9 апреля на $3,59 и составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+.

Скидка на Urals осталась прежней - $3,7 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства Argus.

Представители стран ОПЕК+ договорились 12 апреля о снижении добычи нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. «Но предложенные меры по сокращению производства сырья, по мнению многих участников рынка, оказались запоздалыми и недостаточными», - отмечается в отчете агентства.

Невысокий спрос на нефть подтолкнул госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco вновь снизить контрактные цены на майские партии для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Средиземноморья. Как пишет Argus, цены на Urals могут измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. «Но публикация предварительной программы задерживается: в связи со значительным сокращением добычи производителям необходимо полностью пересмотреть планы поставок сырья на собственные заводы и за рубеж», - поясняется в материалах агентства.

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