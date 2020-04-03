Цена на российскую Urals вышла из отрицательной зоны

Стоимость российской нефти Urals Юралс в Северо-Западной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на $3,89 за баррель вслед за североморским эталоном до $14,43 ха баррель (CIF Роттердам).

Благодаря удорожанию сорта ценовые формулы, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке нефти, стали положительными.

Котировка Argus fip Западная Сибирь составляла 1 312 российских рубля за тонну (fip Нижневартовск), хотя в предыдущие три дня была отрицательной. Так, в среду эта котировка была равна минус 1 304 руб./т (fip Нижневартовск), несмотря на снижение экспортной пошлины с 1 апреля на $14,90 тонну относительно мартовского уровня до $52 тонну.

Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эту сумму превышали среднюю стоимость Urals (cif Роттердам, Аугуста), сообщает Argus Media/

Несмотря на некоторое восстановление цены, стоимость сорта остается минимальной с июня 1999 года.

Скидка на Urals не меняется пятый торговый день подряд и составляет $4,75 за баррель (cif Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 г.

Стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн (объем танкера) в Средиземноморье в абсолютном выражении выросла в четверг также на $3,89 за баррель до $16,68 за баррель (cif Аугуста), что является минимальной ценой с января 2002 г. Скидка на этот сорт относительно эталона также не изменилась: $2,50 за баррель (cif Аугуста). Дисконт на российскую нефть в Средиземноморье остается на самом высоком уровне с мая 2018 года.