Последнее обновление: 21.04.2020 13:14

Цена на российскую нефть упала до $8,48 за баррель

Цена на баррель российской нефти сорта Urals опустились ниже $10, свидетельствуют данные Refinitiv. В 12.13 Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене декабря 1998 г. — $8,48 за баррель.

Дешевеет и эталонная нефть марки Brent — июньские фьючерсы на североморскую смесь в 12.11 торговались на Лондонской бирже на уровне $19,32 за баррель, пишут Ведомости. Цена на Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 г. Вчера вечером при обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил $25,49.

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