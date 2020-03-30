Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам).

Как сообщает РБК со ссылкой на Argus Media, это минимальный уровень цен с 1999 года. В XXI веке российская нефть еще не стоила так дешево.

За минувшую неделю российский сорт подешевел в Северо-Западной Европе на $5,51/барр.

Скидка на Urals относительно североморского датированного Brent (международный эталон) повысилась до $4,75/барр. (CIF Роттердам) — это максимальный разрыв с 2008 года.

Партии Urals с поставкой в Средиземноморье подешевели за неделю на $4,26/барр. — до $18,45 за баррель (CIF, итальянский порт Аугуста). На этом базисе это минимальная цена с 2002 года, отмечает Argus. За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5

На условиях поставки FOB расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.): $14,49 за баррель (FOB Приморск); $14,49 за баррель (FOB Усть-Луга); $16,15 за баррель (FOB Новороссийск).

В абсолютном выражении все котировки на базисе FOB упали до минимума с начала расчетов — c февраля 2005 года, уточнили РБК в Argus Media.

Цена на морские партии Urals снизилась за неделю на фоне информации об увеличении отгрузок нефти из российских портов в апреле почти на 13% относительно марта. Рост поставок ожидается в связи с началом сезона ремонтов на НПЗ России, а также завершением действия сделки ОПЕК+.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко сократился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ лишь усугубило ситуацию», — пишет Argus.

Физический рынок нефти испытывает «катастрофическую потерю спроса», написал 29 марта Bloomberg. Нефтехранилища на суше переполнены, вынуждая трейдеров размещать нефть на супертанкерах в море; НПЗ приостанавливают работу, поскольку спроса на их продукты нет. Во многих регионах мира нефть продается за менее чем $10/барр., а в некоторых изолированных районах сформировались отрицательные цены (поставщики вынуждены доплачивать, чтобы у них забрали нефть). В апреле 2020 года прогнозируется падение мирового спроса на нефть на 20% ниже показателя апреля 2019-го.