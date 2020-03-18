В Кремле хотят более высокие цены на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой».

«Хотелось бы выше», - сказал Песков, передает РБК

Он прокомментировал предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения дальнейших мер по стабилизации рынка.

«Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.

10 марта Песков заявлял, что власти прогнозировали сокращение спроса на нефть на мировых рынках, а вслед за этим и серьезную волатильность. При этом он отметил, что власти к этому были готовы, а экономика обладает достаточным запасом прочности.

6 марта члены заседания ОПЕК, в котором участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге сделка распалась. На фоне этих сообщений 9 марта нефтяные котировки обрушились почти на треть, и взлетели курсы доллара и евро.