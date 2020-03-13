Последнее обновление: 13.03.2020 14:54

Белнефтехим докупил три танкера с нефтью с перевалкой в Клайпеде

Концерн Белнефтехим прикупил еще три танкера с нефтью с перевалкой в Клайпеде в дополнение к двум, приобретенным ранее, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Мы подтверждаем информацию. В этом месяце ожидаем через порт Клайпеды еще три танкера. Информацию по ним пока не детализируем", - сказал Тищенко (цитата БелТА).

Ранее, концерн сообщил о покупке у трейдеров двух танкеров с нефтью Urals с перевалкой в Клайпеде и транспортировкой по ж/д на Новополоцкий НПЗ.

Представитель также прокомментировал информацию Reuters о возможных поставках в Беларусь нефти из Саудовской Аравии.

"Нефтяной рынок сегодня можно назвать новейшим с учетом последней динамики цен и предложений. Мы работаем по всем направлениям диверсификации, в том числе с арабскими поставщиками. С учетом того, что пока нет информации, что по новейшим ценам уже кто-то что-то купил, то логичнее всего продолжить изучение рынка", - сказал Тищенко.

“Мы уже давно работаем в этом направлении.... Мы с саудитами в Лондоне встречались... Сейчас цены у них просто замечательные”, - процитировал Reuters источник в Беларуси.

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