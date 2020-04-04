Последнее обновление: 04.04.2020 17:23

Беларусь сократила импорт нефти из России в I квартале 2020 года на 77%

Импорт нефти из России в Беларусь за 3 месяца 2020 года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,037 миллиона тонн.

При этом плановый объем поставок за первый квартал предполагал экспорт в размере 6,794 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), передает РИА Новости.

На Мозырский НПЗ в январе-марте было поставлено 252,5 тысяч тонн нефти при задании в 3,355 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 784,4 тысячи тонн при задании в 3,439 миллиона.

В марте на Мозырский НПЗ было поставлено 81,7 тысячи тонн российской нефти при задании в 1,143 миллиона, на Новополоцкий НПЗ – 246,1 тысячи тонн при задании в 1,172 миллиона. Всего в марте в Беларусь было поставлено 327,8 тысячи тонн нефти при задании 2,315 миллиона.

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