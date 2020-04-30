Последнее обновление: 30.04.2020 17:13

Транснефть и Мозырский НПЗ согласовали размер выплат за "грязную" нефть

Транснефть в рамках урегулирования последствий форс-мажора на трубопроводе "Дружба" согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"После этого неприятного инцидента мы проводили успешные, на наш взгляд, переговоры с нашими грузоотправителями по урегулированию последствий, по компенсации их потерь от этого события», - сказал Гришанин, которого цитирует Интерфакс.

«В настоящее время завершено урегулирование с компаниями из Казахстана, с компанией "ЛУКОЙЛ", компанией "Сургутнефтегаз" в части объемов, согласован размер выплат Мозырскому НПЗ в Беларуси. И сегодня мы подписали соглашение о регулировании с компанией "Газпром нефть", - сообщил представитель Транснефти.

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