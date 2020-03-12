Беларусь готова качать нефть в аверсе «Одесса-Броды»

Беларусь ожидает сегодня приход в порт Одессы первого танкера с нефтью от азербайджанской Socar и прокачке этой нефти по нефтепроводу Одесса-Броды в режиме аверса на Мозыский НПЗ.

«Ожидаем приход танкера с азербайджанской нефтью в порт Одессы сегодня после обеда. После разгрузки начнется прокачка, нефтепроводы Одесса - Броды и Броды - Мозырь к ней готовы», - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко (цитаты БелТА).

Первый танкер от Socar пришел из турецкого порта Джейхан. Еще два танкера будут отправлены из Супсы и Новороссийска. Причем из Новороссийска придет танкер с нефтью Urals. Концерн не видит никаких проблем в смешивании Azeri Light с Urals.

"Легкая нефть не является проблемой... …при смешивании никаких вопросов не возникает", - сказал Тищенко.

По его словам, прокачка нефти на Мозырский НПЗ не влияет на транзит российской нефтив Европу.

"Подготовительные мероприятия полностью обеспечивают бесперебойную работу по транзиту нефти", - заверил он.